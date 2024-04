Il punto di riferimento per tantissimi i campioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Fondata nel 1983, Technogym è un’azienda leader a livello mondiale nei prodotti e tecnologie digitali per il fitness, lo sport, il wellness and health. Technogym offre un ecosistema di connected smart equipment, servizi digitali, training experiences on-demand e App in grado di permettere a ogni singolo utente di accedere a una esperienza di allenamento completamente personalizzata in ogni luogo ed ogni momento: a casa, in palestra e on-the-go. Il brand Technogym è presente in 100 Paesi con oltre 2500 dipendenti. Oltre 55 milioni di persone si allenano con Technogym in 85mila centri wellness e 400mila abitazioni private nel mondo. Technogym è stata scelta per la nona volta quale fornitore ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024 ed è il brand diper l’allenamento degli atleti e deidi tutto il mondo.