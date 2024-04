Il programma di cucina di Meghan Markle su Netflix | tutto quello che c' è da sapere

(Di martedì 16 aprile 2024) Una nuova produzionesta prendendo il via in questi giorni, e vededietro ai fornelli a raccontarci la sua idea di(fatta di marmellate home made)

Il guru delle televendite ora si dà alla cucina . Casa Mastrota è il nuovo programma su Food Network (canale 33) che ha come protagonista Giorgio Mastrota , volto televisivo famoso soprattutto per le ... (gamberorosso)

Amadeus e non solo, chi potrebbe lasciare la Rai Da Fagnani a Sciarelli e Ranucci. E resta il caso Fiorello - Non solo Amadeus. La Rai potrebbe perdere altri pezzi da 90. Anche se la tv pubblica farà di tutto per trattenere personaggi di punta, Fiorello in primis. Lui è l’ultima ...ilmessaggero

Meghan si mette a vendere marmellate: la "duchessa casalinga" lancia il suo primo prodotto - Meghan Markle, la duchessa casalinga, ha lanciato il primo prodotto della sua nuova impresa commerciale "American Riviera Orchard" inviando a 50 influencer un barattolo di marmellata ...leggo

"Amici 2023", Gaia furiosa con Mida: "Non mi sei stato vicino" - La storia d'amore è finita, ma la ballerina è esasperata dal comportamento del cantante e si sfoga durante una discussione. Lo accusa di non averle "nemmeno fatto gli auguri di compleanno" e di non ...tgcom24.mediaset