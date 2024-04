Il progetto del Diavolo | “tempio” da 70mila posti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Il piano di Manica Ilper il nuovo stadio del Milan nell’area San Francesco di San Donato Milanese –firmato dallo studio di architettura Manica – prevede un impianto con 70 milatutti a sedere e una serie di strutture esterne alla nuova “casa“ del: un albergo, ristoranti, uffici, uno store del Milan, un museo della squadra rossonera, una grande piazza e un auditorium. Si parla anche di 3.500auto per gli spettatori: un numero esiguo perché l’obiettivo del club è far arrivare i tifosi nella struttura con mezzi pubblici o con mezzi a basso impatto inquinante, come bici o auto elettriche