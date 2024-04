Il professore che spediva carne avariata all' ambasciatore d' Israele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 aprile 2024) Aveva preso di mira Alon Bar, l’d’a Roma. Glidi continuo, per puro odio, pacchi postali:marcia, cuori di bue brulicanti di vermi, tranci di bestie in avanzata putrefazione. Testimoniava in questo modo il suo caldo favore verso i diritti palestinesi. Lui è undi scuola media di 51 anni che forma i nostri ragazzi senza il freddo burocratismo dell’insegnante in attesa del 27 del mese. Nelle cose mette cuore, teoria e pratica. Che è una lodevole consuetudine. Per questo suona strano che Gad se ne stia zitto e ancora non gli abbia offerto un plauso, insieme al buffetto riservato al compagno che esagera. Provi allora così, il professor Claudio Angelini: sospenda l’invio dei pacchi in Ambasciata, lasci i vermi nel freezer dieci giorni, sotterri per breve tempo i ...