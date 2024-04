Dopo le surreali polemiche del centrodestra che per giorni ha chiesto – senza ottenerla – l’esclusione di Federico Cafiero De Raho, alla fine c’è stata l’attesa audizione in Commissione del ... (lanotiziagiornale)

Il procuratore Melillo: “No alla liberazione anticipata per mafiosi e terroristi” - No a ulteriori sconti di pena per i detenuti per mafia e terrorismo. E’ quanto ha chiesto oggi il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, alla commissione Giustizia della Camera che sta ...repubblica

I magistrati antimafia fanno a pezzi l’indulto proposto da Italia viva: “Così si dimezzano le pene. Fuori 23 mila detenuti, soprattutto boss” - In commissione Giustizia le audizioni sulla proposta di legge del renziano Giachetti. Il procuratore nazionale Melillo: "No a sconti di pena anche per mafiosi e terroristi. E non ha senso estenderli ...ilfattoquotidiano

Casalesi, «Sandokan» in aula: viaggi rumeni nel mirino - Un debutto napoletano, proiettato da un monitor all'interno di un'aula di giustizia del Tribunale partenopeo. Una prima volta da boss pentito, da gola profonda, possibile chiave di ...ilmattino