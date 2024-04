Il problema dei 3 corpi | la spiegazione del finale della prima stagione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 16 aprile 2024) Adattamento del primo romanzotrilogia letteraria di fantascienza dell’autore cinese Cixin Liu intitolata Memoria del passatoTerra, la serie Netflix Ildei 3è senza dubbio uno dei prodotti streaming più interessanti, controversi e discussi di questi primi mesi del 2024. La serie creata da Alexander Woo, David Benioff e D.B. Weiss (quest’ultimi due conosciuti anche come D&D, ossia gli showrunner divenuti celebri grazie al successo di Game of Thrones) narrascoperta dell’esistenza di una forma di vita extraterrestre, denominata San-Ti. Questa avanzatissima civiltà proveniente dallo spazio profondo è alla ricerca di una nuova casa dove stabilirsi a causa del deperimento del proprio pianeta natio. I San-Ti, infatti, vivevano in una terra facente parte un sistema ...