Il primo Meeting della Liberazione sulla nuova pista del Camposcuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Il 25 aprile l’Uisp Atletica Siena aprirà i cancelli del Campo Scuola in occasioneprima edizione delnella. Siena si prepara ad accogliere atleti di tutte le categorie, dagli ’Esordienti’ agli ’Assoluti’, in occasione del, evento che avrà luogo a partire dalle 9delRenzo Corsi. Manifestazione che nel suo passato ha assistito alla partecipazione di atleti come Zhang Guowei, medaglia d’argento ai mondiali di Pechino 2015 ed Elena Vallortigara (foto), medaglia di bronzo ai mondiali di Eugene 2022 nel salto in alto. L’evento avrà inizio alle 9 con le gare delle categorie ...