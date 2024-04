Il Pri propone la ’Spexit’ | Torniamo in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Mentre si susseguono incontri e appelli, c’è a Marina chi avrebbe già detto ’ciaone’ al porto e ai progetti di espansione. Seppure confidando nelle buone intenzioni del presidente Mario Sommariva, i Repubblicani, che del porto risentono storicamente la paternità, stanno vigili affinché il progetto di allargamento non si trasformi in una nuova debacle, a cui lo scalo è ormai abituato. Da qui la proposta, nel caso La Spezia continuasse nel fagocitare, di una sorta di: Marinauna secessione dallo scalo ligure e una naturale confluenza fra i porti del bacino toscano. "Le preoccupazioni sulla sorte del porto non possono essere accantonate. La struttura – scrivono i repubblicani toscani di cui è segretario Moreno Lorenzini –, deputata alle competenze nel nostro scalo, poteva rischiare di scivolare ad articolazione periferica della ...