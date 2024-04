Il podcast de La Nazione L’incubo dei delitti del Mostro Pacciani | trent’anni dopo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Aprile 1994, nell’aula bunker di Santa Verdiana va in onda il primo processo mediatico italiano a un presunto serial killer. Sul banco degli imputati c’è Pietroe mai come prima, il Belpaese è diviso.colpevole oinnocente? Contadino "scarpe grosse e cervello fino" capace di compiere indisturbato una mattanza di giovani fidanzati appartati in auto a far l’amore o "povero agnelluccio", come si definiva, sa sacrificare per porre fine a questa storia assassina che aveva segnato una generazione? Forse, a distanza di, la notizia è che ancora oggi a quella domanda non c’è una risposta. E l’opinione pubblica continua a restare spaccata. Colpa, probabilmente ma non solo, pure del labirinto giudiziario in cui s’infilò la storia deideldi ...