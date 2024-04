Il Pioppo Futsal termina il campionato in bellezza | adesso testa ai Play-off!

Ultimi 3 punti in palio in quel di Castelvetrano, gialloverdi già matematicamente ai play-off (Monrealelive.it) (monrealelive)

Partita spettacolare quella andata in scena sabato al PalaCanino di alto fonte, protagonisti in assoluto i portieri delle due rose (Monrealelive.it) (monrealelive)

Sfida d'alta classifica che preannuncia spettacolo, punti in palio importanti per un migliore piazzamento in classifica in prospettiva play-off (Monrealelive.it) (monrealelive)