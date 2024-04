Il Perugia lontano dal Curi è troppo piccolo | Senza il fuoco non si va da nessuna parte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Il giorno dopo è ancora peggio. È quello della consapevolezza, quello dei conti, dopo il flop totale sul campo della Vis Pesaro. Ilsi complica la vita in vista del rush finale ma il ko di domenica non è casuale, è il quinto nelle ultime sei gare fuori, con appena un gol segnato in questa lunga striscia di partite. Tanto che alle avversarie è bastato (fatta eccezione per Chiavari) realizzare appena una rete per portare sempre a casa l’intero bottino. Lo scivolone chiude le porte alla terza posizione (ormai lontana cinque punti), ma soprattutto mette a rischio la posizione di miglior quarta, ora occupata dalla Triestina che ha un punto in più, mentre la Casertana ha un punto in meno del Grifo. E la miglior quarta ha vantaggi che potevano valere grandi motivazioni. Formisano non nasconde la profonda amarezza: "Dispiace perché siamo incappati in una ...