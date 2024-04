“Il Pd ha rialzato la testa al 20%”. Ma poco dopo un sondaggio stronca Elly Schlein

(Di martedì 16 aprile 2024)è nella confusione più totale. La segretaria del Partito Democratico non è riuscita a dare la scossa al partitola clamorosa debacle alle politiche del 2022 e, nonostante pomposi proclami, anziché guadagnare terreno sta arretrando pericolosamente. Dalla gestione dell’asse con il Movimento 5 Stelle a un’agenda interessata esclusivamente alla galassia arcobaleno e ai migranti, l’ex vice di Stefano Bonaccini è in palese difficoltà. E le sue esternazioni sono un boomerang continuo. Ieri laha tenuto una conferenza stampa alla Stampa Estera e nell’auto-incensarsi – “il mio bilancio è molto positivo, io sono molto contenta di questo anno. È cambiata la prospettiva. La nostra missione era ricostruire un’identità chiara del Pd che era andata un po’ persa” – l’ha sparata grossa: “In questo anno abbiamo ...

Roma, 15 apr. (askanews) – “In un anno dalle primarie abbiamo rialzato la testa , siamo tornati al 20%, non ho visto nessun altro partito crescere in questo modo”. Lo ha detto la segretaria del Pd ... (ildenaro)

Spezia, occhi sul derby . Parte la caccia al biglietto - Al via la prevendita con alcune limitazioni per evitare contatti fra tifoserie. D’Angelo crede nella salvezza: "Abbiamo tutte le possibilità per farcela".lanazione

Ford Focus Station Wagon 1.5 EcoBlue 120 CV SW Active X del 2019 usata a Concesio - Annuncio vendita Ford Focus Station Wagon 1.5 EcoBlue 120 CV SW Active X usata del 2019 a Concesio, Brescia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto

Schlein recidiva sui 5s. "L'alleanza non è morta" - L'azzimato avvocato del popolo le ha appena rifilato l'ennesimo sgambetto sul candidato a Bari, ma lei non demorde: «Resto testardamente unitaria», dice Elly Schlein. «L'alleanza con i Cinque Stelle ...ilgiornale