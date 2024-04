Il party di Ring e TOILETPAPER alla Milano Design Week

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 aprile 2024) Per festeggiare il primo anniversario in Italia diIntercom, il dispositivo Amazon che rende smart il citofono di casa e con cui è possibile rispondere e aprire il portone dell’edificio ovunque ci si trovi, l’azienda di Amazon ha organizzato un momento d’incontro esclusivo in occasione della. #Showè un evento aperto al pubblico, dal 16 al 21 aprile, presso la sede diStudio a, in via Balzaretti 4, che prevede performance di artisti dal vivo, esperienze interattive ed un imperdibile. Una delle stanze progettate dal collettivo fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, sarà interamente dedicata aIntercom che diventerà la tela su cui quattro artisti ...