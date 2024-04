Il Parco Corsini si rifà il look. Ma la fine dei lavori slitta a luglio. Colpa di maltempo e burocrazia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Il meteo e il via libera ad alcune varianti legate alle opere di consolidamento. E il termine di questa fase del cantiere, inizialmente fissato per domani, èto al 16. Questi gli ultimi sviluppi relativi al cantiere in corso sule sul giardino storico del complesso. Un’operazione da 600mila euro, finanziata con risorse del Pnrr, che si pone l’obiettivo di recuperare e valorizzare un’area preziosa anche per la posizione strategica all’interno cammini storici. Il piano prevede il consolidamento dei muri di contenimento, il completo restyling della pavimentazione, la riqualificazione dei percorsi di accesso ed opere di drenaggio delle acque meteoriche. Oltre al recupero delle tre fontane e dell’impianto di irrigazione, l’inserimento di dieci rastrelliere per biciclette e una colonnina di ...