Il padiglione di Israele resta chiuso alla Biennale di Venezia «fino al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi»

(Di martedì 16 aprile 2024) Ildidi, che doveva aprire oggi, resteràa quando non sarà raggiunto un accordo per ilila Gaza e sullanelle mani di Hamas. La decisione del curatore e dell’artista Ruth Patir è stata comunicata stamane con un cartello affisso all’esterno della struttura. L’esposizione non verrà cancellata «ma è una scelta di solidarietà con le famiglie dei prigionieri e la grande comunità diche chiede il cambiamento», spiega Patir al Guardian. «Sento che il tempo dell’arte si è perso e ho bisogno di credere che tornerà», si legge sul profilo Instagram ...

(Adnkronos) – Il padiglione di Israele alla Biennale Arte di Venezia , che doveva aprire oggi, resterà chiuso “fino a che non sarà pattuito un cessate il fuoco e non saranno liberati gli ostaggi” ... (periodicodaily)

Il padiglione di Israele alla Sessantesima Biennale di Venezia , che doveva aprire oggi, resterà chiuso "sino a che non sarà pattuito un cessate il fuoco e non saranno liberati gli ostaggi " nelle mani ... (tg24.sky)

padiglione di Israele chiuso alla Biennale di Venezia: la decisione per protestare contro il tentativo di boicotaggio culturale, per chiedere il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi (ilgiornale)

IL VIDEO. Biennale Arte, un mondo di stranieri per un presente diverso - Venezia, 16 apr. (Askanews) - L'immagine simbolo è il padiglione centrale, completamente ricoperto dalle pitture amazzoniche del collettivo Mahku, che ha portato lo spirito della foresta, degli animal ...ildolomiti

Biennale d'Arte a Venezia, il padiglione di Israele resterà chiuso "finché non liberano gli ostaggi" - Il padiglione di Israele alla 60^ Biennale di Venezia, che doveva aprire oggi, resterà chiuso "sino a che non sarà pattuito un cessate il fuoco e non saranno liberati gli ostaggi" nelle mani di Hamas.huffingtonpost

"Ostaggi liberi e cessate il fuoco". Israele non apre il padiglione alla Biennale - padiglione di Israele chiuso alla Biennale di Venezia: la decisione per protestare contro il tentativo di boicotaggio culturale, per chiedere il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi ...ilgiornale