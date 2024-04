Il Nove può realmente concorrere con Rai 1 e Canale 5?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 16 aprile 2024) I numeri sono in crescita e il prossimo 31 dicembre, con altissima probabilità, questi numeri saranno ritoccati verso l’alto. E non di poco. Le prospettive di crescita dell’intero ecosistema televisivo di Discovery Italia passano dallo share che viene registrato – quotidianamente – sul, ildi punta dell’intera emittente. Gli approdi di Fabio Fazio (insieme a Luciana Littizzetto e al format “Che tempo che fa”), prima ancora quello di Maurizio Crozza e il prossimo e imminente arrivo di Amadeus (il cui contratto con la Rai scadrà il 31 agosto e, come noto, non sarà rinnovato), sono la conferma di come le ambizioni siano molto elevate. La distanza con le reti “tradizionali” (5 e Rai 1) è ancora elevata. Ma in un Paese in cui la televisione ha lentamente perso il suo appeal, questo ecosistema potrebbe ben presto cambiare ...