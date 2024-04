Il Napoli che sarà | ADL vuole aprire…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 aprile 2024) Il prossimo tecnico del: e se De Laurentiis ci provasse con Gasperini? Di seguito alcune righe tratte dal portale www.tuttomercatoweb.com. “Il contratto di Giovanni Manna per cinque stagioni alla guida del mercato delha stupito molti nei salotti delle trattative. Perché è un accordo lunghissimo rispetto a quanto accade usualmente, stanti eventuali clausole e opzioni inserite nel contratto per salutarsi prima”., ADL e la scelta di Manna “Però è chiaro che i fatti al momento non lascino spazio ad alcun dubbio: Aurelio De Laurentiis ha scelto Manna per aprire un ciclo lungo e duraturo. E con chi farlo, in panchina? Le riflessioni non mancano. Con Vincenzo Italiano i contatti sono in corso da tempo ma non è il primo nome per gli azzurri: Antonio Conte è il grande sogno ma dall’esonero di Walter Mazzarri non ...