Il moralismo uccide l' italianità | lo sfogo di Paolo Conticini E io faccio di tutto

(Di martedì 16 aprile 2024) «Nove sperimenta e lo fa bene, visto l'arrivo di grandi nomi che stanno facendo crescere sempre meglio il canale»., conduttore e banditore d'eccezione del suo programma Cash or trash - Chi offre di più? non teme certo la concorrenza: «Quando in una strada aprono più negozi la gente è più invogliata e lavorano tutti. Quindi più siamo meglio è...», spiega a Libero con la garbata ironia che da sempre lo contraddistingue. E così, intanto, l'attore 55enne pisano, da qualche anno decisamente a proprio agio anche in tv, giusto per restare nel mood del suo programma, rilancia con convinzione. Da stasera, infatti, per sei lunedì sbarca in prima serata (alle 21,25 su Nove e in streaming su Discovery+) la versione vip di Cash or trash, trasmissione-asta in cui si valutano cimeli pieni di valore (reale o affettivo) e storie. ...