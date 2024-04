"Il mio gelato da Agugliano fino al mondo"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Paolo Brunelli è uno dei gelatai più noti in Italia e non solo, infatti lo abbiamo intervistato prima di una tournée promozionale che lo porterà in Cina. Brunelli, come è nata la sua passione per il? "Vengo da un piccolo paese,, lì c’era e c’è tuttora la locanda di famiglia nata nel 1934 grazie alla mia bisnonna. Sono cresciuto nell’ambiente del cibo e dell’accoglienza. Ho iniziato a 12 anni a fare il, quasi per dispetto, e per trovare una nicchia tutta mia, visto che mia madre era molto brava a cucinare. Per anni ho tentato di fare il musicista, avevo uno studio di registrazione. Ma poi ho mollato tutto e mi sono buttato completamente sulla gelateria". Quali scuole ha frequentato per imparare questo lavoro? "Nessuna, perché ho fatto Ragioneria. Volevo fare l’Alberghiero a Senigallia, ma da ...