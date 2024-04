Il mercato Usa fa gola | la Fifa pronta a far giocare lì partite europee Liga | Serie A – The Athletic

(Di martedì 16 aprile 2024) Le amichevoli tra squadregiocate in America riscuotono un successo enorme. I prezzi sono sempre a tre cifre e i biglietti si esauriscono tanto velocemente quanto i biglietti per i concerti per star di fama mondiale come Taylor Swift o Beyonce. “The” indaga sul fenomeno e riporta che lasta considerando con discrezione di acconsentire alla disputa di match ufficiali tra squadrein America. Le amichevoli organizzateportano a incassi vertiginosi Nell’ultima settimana di febbraio, l’Università della Carolina del Sud ha annunciato che il suo stadio Williams-Brice da 77.559 posti si era assicurato una partita amichevole tra Manchester United e Liverpool. I biglietti della partita, che si terrà il 3 agosto, sono andati esauriti in tre ore. (…) Un giornale locale ha ...

