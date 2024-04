Il malore di Ndicka? Vado controcorrente | la partita doveva proseguire

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 16 aprile 2024) A termini di regolamento laUdinese–Roma non si sarebbe potuta sospendere anche nel caso il calciatore portato via in barella, l’ivoriano Evan, fosse stato colto da infarto, cosa che poi non è fortunatamente avvenuta. In particolare, le norme organizzative interne della Figc in realtà regolano la sospensione soltanto nel caso di impraticabilità del campo (art. 60) e per la tutela dell’ordine pubblico (art. 62). Tanto che lo scorso 9 aprile il Giudice Sportivo della Serie D ha punito Palmese e Manfredonia che hanno chiesto di comune accordo la sospensione per ildi un tifoso in tribuna. D’altro canto, avendo praticato il calcio da giovane, per poi passare all’atletica leggera, ho sempre saputo che lo sport del pallone, proprio per il tipo di sforzo atletico che richiede – una sorta di intenso interval training che ...