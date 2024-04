Il libro di Rushdie | L’arte contro la violenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) In un’America in cui "la censura da destra e da sinistra minaccia la libertà di espressione", Salmantorna alla ribalta con un nuovo– Coltello, in uscita oggi per Mondadori – dedicato all’aggressione subita nell’estate 2022 quando fu preso a coltellate davanti agli occhi esterrefatti degli spettatori di una conferenza sul free speech a Chautauqua nello stato di New York. "Rispondo allacon", ha detto lo scrittore di Figli della Mezzanotte in una intervista alla Cbs che ha preceduto l’approdo del memoir in libreria. Il sottotoilo delè Meditazioni dopo un tentato assassinio: quindici coltellate in 27 secondi, "quanto basta per leggere un sonetto di Shakespeare". Il primo pensiero di, che non chiama mai il suo aggressore per nome, fu: "Sei tu, ...