Il lavoro della Croce Rossa. Sorella Vaglio. A volte mamma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Grazie al progettoitaliana abbiamo avuto l’opportunità di conoscere, una donna molto intraprendente e con un coraggio da vendere, che ha raccontato qualche aneddotosua carriera, qualcuno più spensierato, qualche altro meno, sempre però in modo molto semplice ed allegro, tanto da suscitare la nostra curiosità e riuscendo ad arrivare al nostro cuore. Molto interessante è stato l’episodio accaduto in Albania nel 1994. In quel paese in guerra, ai volontari capitò di assistere ad uno scontro a fuoco tra poliziotti e scafisti dove uno di questi rimase gravemente ferito alla testa. Poiché l’ospedalecittà non era idoneo ad affrontare un’emergenza del genere, gli scafisti cercarono prima di corrompere i volontari italiani per ...