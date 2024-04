Il giocatore è nella bufera | si rifiuta di giocare e la società lo sospende fino a fine stagione

Bologna , 14 aprile - Addio a Cedro Hordges , ex giocatore Fortitudo , classe 1957, che giocò a Bologna nella stagione 1990/1991, quando il club, in A2, rischiò seriamente la retrocessione nel ... (ilrestodelcarlino)

Ancelotti non tentenna: 'I tifosi del Real Madrid stiano tranquilli, questa è la nostra competizione' - Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il.calciomercato

Rayman: The Board Game: periodo di uscita e primi dettagli del gioco da tavolo di Ubisoft - È stato presentato Rayman: The Board Game, un gioco da tavolo di Ubisoft. Vediamo il periodo di uscita e i primi dettagli su quanto possiamo aspettarci.multiplayer

Fabio Trentin, morto a 65 anni l'architetto ed ex giocatore di rugby. Alba Parietti: «Sapere che non ci sei più mi fa sentire un po' più sola» - È morto a sessantacinque anni Fabio Trentin, noto architetto ed ex giocatore della Nazionale di rugby. Nato a Padova nel 1958, dopo il periodo da sportivo si era laureato in ...ilgazzettino