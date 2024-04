Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a maggio ha aperto in crescita del 2% a 27,7 euro al Megawattora . (quotidiano)

Il gas parte in deciso rialzo ad Amsterdam (+2,7%) - Avvio di seduta in rialzo per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno iniziato le contrattazioni in progresso del 2,69% a 31,98 eur ...ansa

Accordo tra Italia e Germania sull’approvvigionamento di gas naturale - La necessità di essere indipendenti in tema di approvvigionamento di gas è diventato un argomento sempre più attuale. Fino al 2021, infatti la Russia garantiva all’Italia il 40% del fabbisogno annuale ...today

Ivrea, preso il boss (86enne) del compro oro. Rivendeva preziosi in gran parte rubati ad altri anziani - Con la sua banda, il «Re Mida» eporediese acquistava «all'ingrosso» nei campi nomadi gioielli e monili, spesso frutto di rapine e truffe a danno di persone di una certa età, e li smerciava in provinci ...torino.corriere