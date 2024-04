“Il Futuro delle Pro Loco” | il convegno in “Sala Mechelli” del Consiglio Regionale del Lazio

(Di martedì 16 aprile 2024) ROMA – Mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 16:00, avrà luogo un evento significativo nella prestigiosa “” deldel, in via della Pisana n. 1301 a Roma. Si tratta del“IlPro“, un’importante iniziativa dedicata all’indispensabile ruoloPronella regione, organizzato dall’Unione NazionaleL'articolo Temporeale Quotidiano.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , torna ad evidenziare la necessità di un cambio nella governance di Trenord, l’azienda ferroviaria lombarda ora a guida duale in quanto ... (ilgiorno)

Studiare è un diritto, e l' Emilia-Romagna lo conferma con un impegno concreto. Per l'anno scolastico 2023-2024, la Regione ha stanziato 5 milioni di euro per garantire il sostegno economico a oltre ... (orizzontescuola)

Juve, progetto giovane: nuovo contratto per Yildiz, poi Calafiori, Greenwood, Leoni... - Per il turco si aspetta solo l’ufficialità del nuovo accordo fino al 2028, con la maglia numero 10. Per arrivare al centrale del Bologna può essere sacrificato Huijsen. Piace anche il centrale della S ...gazzetta

Arrivano le sanzioni dopo l’occupazione del liceo classico Carducci: sospesi 17 studenti - Sono 17 gli studenti sospesi con obbligo di frequenza al liceo 'Carducci' di Milano dopo l'occupazione del 3 aprile ...fanpage

Urso: «Confidiamo in esito positivo percorso di confronto con Stellantis. Dobbiamo invertire rotta declino industriale del settore» - «Con Stellantis che è una grande multinazionale che ha radici in Italia abbiamo un percorso di confronto che è iniziato sin dall’inizio della legislatura e che deve ...motori.ilmessaggero