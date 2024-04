Il fattore Cina fra Iran e Israele

(Di martedì 16 aprile 2024) Il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, oggi ha parlato al telefono con il ministro degli Esteriiano, Hossein Amir-Abdollahian, e il suo omologo saudita Faisal bin Farhan Al Sau... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Milan , il fattore Noah Okafor trascina Stefano Pioli : i suoi goal decisivi dalla panchina sono una vera e propria sentenza. Ecco il primato Contro il Sassuolo è arrivato il suo sesto gol in ... (dailymilan)

Mercedes in Cina per continuare sui progressi fatti a Suzuka - Toto Wolff parla dei miglioramenti della W15 visti in Giappone e nascosti dal risultato finale. A Shanghai le caratteristiche del circuito potrebbero essere più favorevoli alla monoposto ...autosprint.corrieredellosport

Ferrari SF-24: rivoluzione tecnica per il Gran Premio della Cina - Come la Ferrari SF-24 si prepara per il Gran Premio della Cina 2024: strategie di gomme, lavoro al simulatore e sfide della Sprint Race.newsmondo

Apple non è più il primo produttore di smartphone al mondo, i motivi - Apple sta lentamente diminuendo la sua quota di mercato nel settore degli smartphone, mentre aumentano le battaglie legali e la concorrenza della Cina.money