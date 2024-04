Il Fasan in rotta verso il Mar Rosso. Avvicendamento con Nave Duilio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) La Spezia, 16 aprile 2024 – Ha lasciato la banchina di Marola scorsa settimana, e tutto lascia presupporre che possa arrivare nel giro di pochi giorni nel cuore del Mar, pronta a essere impiegata per difendere gli interessi comunitari, la libertà di navigazione e la circolazione marittima delle merci. La Base navale della Spezia sarà ancora una volta protagonista nell’operazione di sicurezza Aspides, varata dall’Unione Europea per la salvaguardia della libertà di navigazione nelle Aree del Mar, Golfo Persico e Mar Arabico Settentrionale, da mesi messa a repentaglio dagli Houthi yemeniti., fregata multimissione appartenente alla Prima divisione navale, dovrebbe far parte infatti del contingente comunitario di navi militari chiamate a sorvegliare lo stretto di Bab Al Mandeb e il Mar ...