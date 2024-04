Il discorso di Draghi | Sulla competitività l' Europa ha avuto un focus sbagliato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 aprile 2024) Oggi l'ex presidente del Consiglio Marioha tenuto unin occasione della Conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali a La Hulpe, in Belgio. Nell'intervento si è focalizzato sul tema della, oggetto di un rapporto su cui sta lavorando su incarico della Commissione europea. Ecco la versione integrale del suo. "Buongiorno a tutti. In un certo senso questa è la prima volta che ho l'opportunità di iniziare a condividere con voi come si stanno delineando la struttura e la filosofia di quello che sarà il mio rapporto. Per molto tempo laè stata una questione controversa per l’. Nel 1994, il futuro economista premio Nobel Paul Krugman definì l’attenzione allauna 'pericolosa ...