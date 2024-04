Il discorso di Draghi e l’impatto sulle Europee | il vero senso delle parole dell’ex premier

(Di martedì 16 aprile 2024) Un progetto per l’Europa dalla durata di cinque anni, un appello al “cambiamento radicale”, unica carta a disposizione del Vecchio Continente per evitare di scivolare verso una posizione sempre più marginale nel grande scacchiere internazionale. E una corsa verso i nuovi assetti della Commissione Europea e del Consiglio Ue. L’ultimodi Marioha toccato punti non del tutto originale, se si guarda al passato. Ma ha comunque sollevato tanti dubbi in chi ha assistito a quelle, pronunciate nel corso della conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali organizzata a La Hulpe dalla presidenza di turno belga. Perché tenere un simile intervento proprio adesso? E soprattutto, sicuri che dietro ilnon ci sianofinalità ben precise? Impossibile dirlo ...

