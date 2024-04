Il difensore di serie A Ndicka | paura passata Ma nuovi accertamenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Evantorna a casa e la grandesi trasforma in un lungo sospiro di sollievo. Il centrale giallorosso è stato dimesso ieri dopo il ricovero d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a seguito del malore avuto al 72’ di Udinese-Roma. Una fitta al petto che ha spaventato tutti. Ma già le prime visite svolte al suo arrivo in ospedale avevano escluso che fosse in pericolo di vita, quelle sostenute ieri mattina invece hanno fugato ogni dubbio su eventuali complicazioni che potevano emergere. Il giocatore, infatti, ha passato la notte in modo tranquillo, aspettando l’ok per le dimissioni. Il bollettino medico è stato poi affidato al club giallorosso che parla di un quadro clinico compatibile con un "trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro". Dunque nessun infarto o problema cardiaco come scongiurato dagli esami primo ...