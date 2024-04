Il costo del biglietto dei mezzi a Roma passa a 2 euro dal 1 luglio 2024 | cosa c’è di vero

(Di martedì 16 aprile 2024) Nei piani di previsione di Atac e Cotral sono previsti aumenti tariffari per i biglietti di metro, bus e tram aa partire da. Ma è la Regione Lazio che dovrà eventualmente, con una delibera, rendere effettivi queste modifiche aldei ticket Metrebus.

Dopo le vacanze di Pasqua arriva un’altra occasione ghiotta per tutti coloro che da soli o in famiglia scelgono di partire alla volta di nuove località da visitare. Un ponte lungo quello del 25 ... (ilcorrieredellacitta)

Le anticipazioni della terza puntata della serie Il clandestino , in onda lunedì 22 aprile alle ore 21:30 su Rai1. La trama dei nuovi episodi della fiction con Edoardo Leo e Hassani Shapi.Continua a ... (fanpage)

Shrinkflation, skimpflation e greedflation: come fare la spesa evitando le "fregature" - Fare la spesa e acquistare beni e servizi è diventato sempre più impegnativo economicamente, ma a onor del vero forse non è tutta colpa dell’inflazione. A rendere più complicata l’impresa di far quad ...idealista

Tesla, Musk taglia 14.000 dipendenti: "Ridurre i costi" - La concorrenza in aumento e la domanda debole di veicoli elettrici tra le cause dei licenziamenti voluti da Musk ...gazzetta

Roma Folk Festival, al via il 16 aprile la prima edizione: da Davide Van De Sfroos ai Modena City Ramblers, tanti gli artisti ospiti - Il 16 aprile prende il via alla Stazione Birra di Roma la prima edizione del Roma Folk Festival, progetto vincitore di Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con ...ilmessaggero