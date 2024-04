Il corpo mi ha detto di fermarmi Ambra Angiolini cancella le date del tour | come sta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Un periodo di grande impegno, ma anche di forte stress. Ci sarebbe questo dietro all'annullamento dello spettacolo dial Teatro Sanzio di Urbino il 26 marzo. All'inizio, la messa in scena era stata rinviata a data da destinarsi, ma l'impossibilità di trovare un altro slot libero e le condizioni di salute dell'attrice hanno costretto la produzione are la data. La compagnia teatrale che cura lo spettacolo "Oliva Denaro" si è scusata per i disagi arrecati al pubblico, sottolineando che l'impossibilità a salire sul palco non è dipesa dai teatri.infatti sta attraversando un periodo di salute precario e si è voluta scusare con le persone che, pur comprando il biglietto, non potranno vederla dal vivo. "Questo video è per scusarmi con gli spettatori di Argenta purtroppo è un periodo strano per ...