Il coraggio delle donne nella Milano di “Cenere“

(Di martedì 16 aprile 2024), primavera 1898. La rivoluzione industriale porta la modernità e un nuovo sottoproletariato povero, affamato. Raccontando l’amicizia tra due bambine di 10 anni, Giovannina e Mariuccia, Tiziana Ferrario scrive il romanzo della città dei contrasti, culla del socialismo e tempio della moda in Italia. Giovannina, orfana di padre, è una piscinina apprendista in una sartoria che serve la buona borghesia; Mariuccia è la figlia del parlamentare socialista Luigi Majno e di Ersilia Bronzini, fondatrice dell’Unione femminile, paladina della battaglia per l’emancipazione. È la stessadi Alessandrina Ravizza, la contessa del brod, fondatrice della Cucina dei Malati poveri nel quartiere Garibaldi, e di Anna Kuliscioff, la dutura dei poveri, esule russa tra le prime laureate in Medicina in Italia e compagna di Filippo Turati....