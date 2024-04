Il Consiglio comunale di Torino si accoda a Milano e dice stop al fumo all' aria aperta | sctta il divieto di fumare vicino agli altri Scelta condivisibile?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 16 aprile 2024) A New York non si puòpraticamente da nessuna parte, solo per strada, ma se ad almeno 30 metri dall’entrata dei palazzi. In Italia i divieti non sono ancora così rigidi, ma la direzione del Ministero della Salute sembra quella.ha detto no alall’aperto nel 2021 nei parchi, alle fermate dei mezzi pubblici, nelle aree gioco e nelle strutture sportive come gli stadi, se ci sono altre persone nel raggio di 10 metri. Ora è la volta di. Come ...