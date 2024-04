Il caso della scuola che organizza un corso di lingua e cultura araba Il preside | “Stupito dal clamore | strumentalizzazione assurda”

(Di martedì 16 aprile 2024) L'istituto Bachelet di Abbiategrasso (in provincia di Milano) si è ritrovato, suo malgrado, al centro di una polemica per un presuntosu come indossare l'hijab. L'articolo .

New York, 15 aprile 2024 – E’ “un attacco all’America” . Così Donald Trump ha commentato il processo iniziato oggi a New York che lo vede imputato con l’accusa di aver pagato il silenzio della ... (quotidiano)

Q6 e-tron presentata in anteprima mondiale all'Audi House of Progress nell'ambito della Milano Design Week - Arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2024 la Q6 e-tron presentata in anteprima mondiale il 15 aprile 2024 presso l'Audi House of Progress allestita in corso Venezia ...motori.ilmessaggero

Sostenibilità, Luglini (Leonardo): "E'una leva del business" - La sostenibilità è assolutamente una leva di business, una leva della nostra strategia per creare valore. Affrontiamo la sostenibilità come gestiamo le altre leve del piano industriale, del piano stra ...adnkronos

Danilo Petrucci, incidente in allenamento. Operato alla mandibola e alla clavicola: «Una delle cadute più spaventose della mia vita»» - Il motociclista della Superbike, Danilo Petrucci, operato prima alla mandibola e poi alla clavicola. «È stata una delle cadute più spaventose della mia vita», ...ilmessaggero