Il brivido di paura dell’Europa | in caso di attacco nessuna difesa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) La recente offensiva balistica da parte dell’Iran contro Israele ha evidenziato una significativa lacuna nelle capacità difensive delle capitali europee. Questo evento ha mandato un’ondata di preoccupazione attraverso i quartieri generali dell’Unione Europea. Mentre ci sono mezzi per intercettare droni e missili cruise, l’Europa si trova drammaticamente impreparata contro i missili balistici veloci, come quelli lanciati da Teheran. Questa tipologia di missili rappresenta una minaccia che l’attuale industria bellica europea, non ancora aggiornata rispetto alle dinamiche di escalation in Ucraina e in Medio Oriente, non è in grado di contrastare efficacemente. Il grande buco Dopo gli attacchi russi in Ucraina, ogni nazione europea ha cercato di rafforzare le proprie difese aeree. Tuttavia, i ritmi di produzione dell’industria bellica rimangono ancorati a standard obsoleti, con ...