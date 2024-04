Il borgo antico guarda al futuro La scommessa sulla sostenibilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Lucignano è un piccolo paese celebre per la sua forma ellittica. È unmedievale tra i più belli d’Italia perché possiede un notevole patrimonio artistico, paesaggistico ed enogastronomico apprezzato da molti. Viene ammirato per la sua unicità e apprezzato per i suoi tesori come: l’albero d’Oro, affreschi, chiese, fortezza medicea e torre, che rientrano tra i patrimoni tutelati dal FAI ed è ricco di tradizioni popolari come la festa della Maggiolata. Abbiamo intervistato la sindaca Roberta Casini. Lucignano è bello quanto sostenibile? "Essere cittadino ecologico vuol dire avere dei comportamenti di rispetto verso l’ambiente attraverso piccoli gesti che, se compiuti quotidianamente da tante persone, potrebbero contribuire a diminuire il consumo energetico, le emissioni di anidride carbonica che danneggia la salute del pianeta e a mantenere pulito l’ambiente in ...