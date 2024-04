Il boom delle microestorsioni fino a 50 euro | come agiscono le baby gang

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024 – I fatti di cronaca che ogni giorno riempiono le pagine dei giornali evidenzianoin Italia, specie negli ultimi anni, ci sia un forte problema con la criminalità giovanile. Molti, infatti, sono i reati, anche gravi, che vengono commessi dagli adolescenti, con il fenomeno che sta sempre più attirando l’attenzioneforze dell’ordine eistituzioni. Un dato in forte aumento in tal senso è quello legato alle estorsioni che vengono compiute dai più giovani, in un processo criminoso che è stato ben evidenziato dagli attivisti di Consumerismo no profit e Road to green. Le estorsioni giovanili Ad accendere i riflettori sul temaestorsioni giovanili è stata in particolar modo Marina Condoleo, avvocata con una lunga esperienza in tema di consumi illegali che segue l’attività di ...