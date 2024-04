Il boom della racchetta Lombardi i tecnici dei big

Torna l’interesse degli italiani per i conti deposito , una forma di impiego dei risparmi sempre più attraente, visti i rendimenti elevati conseguenti al progressivo aumento dei tassi di interesse, ... (quifinanza)

Sono stati superati i mille decessi confermati in Brasile a causa dell’epidemia di dengue che sta dilagando nel Paese. I casi di febbre dengue sono stati più di 2,5 milioni fino ad oggi, causando ... (it.insideover)

Trainate dal petrolio (prezzo medio 70 dollari al barile), le esportazioni russe vanno alla grande. Ma le aziende cinesi e turche temono le sanzioni Usa e... The post L’export della Russia ha ... (it.insideover)

Il caso della Danimarca dove le donne straniere hanno meno figli - Il tasso di fecondità delle immigrate è sceso a 1,4 figli, contro l'1,6 delle danesi. Il successo della politica per l'emancipazione e il paradosso delle società del benessere ...msn

Mostra agrozootecnica. boom di visitatori - Successo per la Mostra agrozootecnica e la Fiera del Carmine: grande affluenza e qualità degli stand. Focus su animali e bambini, con particolare successo per i conigli e le attività per i più piccoli ...lanazione

Questa valuta emergente ha mostrato i muscoli contro il dollaro: +40% in un mese e mezzo - Spetta ad una valuta emergente, per giunta tra le più massacrate al mondo negli ultimi mesi, il primato contro il dollaro da fine febbraio.investireoggi