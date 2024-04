Il Benevento si è inceppato sul più bello | senza Lanini giallorossi con le polveri bagnate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiEsattamente come era accaduto al tramonto del girone di ritorno con un dicembre horribilis, anche questo finale di stagione si sta rivelando negativo per i, reduci da 2 punti conquistati nelle ultime quattro giornate. Era andata più o meno così anche prima del giro di boa quando contro Monopoli, Monterosi, Juve Stabia e Avellino ilaveva rimediato solo 3 punti compromettendo la sua possibile rincorsa al primo posto. Nel ritorno lo stesso quartetto di gare questa volta è stato ancora più avaro di soddisfazioni con due soli punti conquistati daiche stanno mettendo a rischio anche il terzo posto. La squadra di Andreoletti prima e ora quella di Auteri hanno pagato, insieme ad altre criticità, la mancanza di un attaccante capace di fare reparto da solo e in grado di capitalizzare ...