Il Belvedere della Chiesa di Sant’Antonio a Posillipo tinteggiato di bianco | “Un pugno nell’occhio”

Siete mai stati a Piazzale Socrate anche conosciuto come Gianicolo di Balduina? I Roma ni lo considerano uno dei luoghi più suggestivi e iconici di Roma , lì dove sono avvenuti incontri speciali che ... (funweek)

Milano, 6 mar (Adnkronos) – Per festeggiare in modo originale la Giornata internazionale della Donna , Palazzo Lombardia , venerdì 8 marzo , apre le sue porte e il Belvedere al 39esimo piano a tutti ... (calcioweb.eu)

Pubblicato il 26 Marzo, 2024 I Carabinieri della Compagnia di Acireale , nel contesto del piano “Pasqua e Pasquetta Sereni”, come da direttive del Comando Provinciale di Catania, hanno ... (dayitalianews)

A Saluzzo torna Start: il 24 aprile inaugura l'86esima edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato - Mercoledì 24 aprile alle ore 17.30 nella sede di Casa Cavassa e poi a seguire a Palazzo Monterosso inaugura la Mostra Nazionale dell’Artigianato, in programma dal 24 aprile all’1 maggio, primo appunta ...targatocn

Amalfi, Coppa Primavera: la Costiera si trasforma in pista per le auto - Il nastro d'asfalto della Costiera che da Amalfi ad Agerola scorre lungo il fianco della roccia arrampicandosi fin su alle cime dei Lattari è pronto a trasformarsi in un ...ilmattino

Fiorentina-Viktoria Plzen: le disposizioni di sicurezza della Prefettura - La partita di Conference League del 18 aprile è stata oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ...firenzetoday