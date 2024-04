Ikea e videogiochi | una nuova linea da 20 pezzi dedicata al gaming

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) –ha presentato la collezione Brännboll, unache risponde alle esigenze dei gamer e di coloro che convivono con loro. La collezione comprende 20 articoli, concepiti per creare un ambiente di gioco confortevole e coinvolgente quando si gioca, e che si integra armoniosamente nell'ambiente domestico quando il gioco termina. Con una comunità globale di gamer in rapida crescita, che ora conta 3,3 miliardi di persone, ilè considerato l'hobby più diffuso al mondo e rappresenta un elemento fondamentale nella vita quotidiana di molti, e dopo la prima serie di mobili per ilrealizzata con Republic of Gamers nel 2021, il colosso svedese rilancia con soluzioni intelligenti per i gamer che apprezzano stile e funzionalità. La gamma, disponibile da settembre 2024 in tutti gli store del marchio, ...