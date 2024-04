II fascino antico del politico di professione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Ogni mattina un europarlamentare uscente si sveglia e sa che dovrà correre più di un esponente della società civile pronto a prendere il suo scranno a Strasburgo. Vale per tutti: giovani e anziani, veterani o matricole uscenti, e succede in ogni partito, a destra come a sinistra. ‘Specie aliene’, le chiamano gli etologi, oppure alloctone, esotiche, in ogni caso invasive. Le quali, attenzione, di per sé non si muoverebbero dal loro habitat. È l’uomo a sradicarle "spesso in modo deliberato", recita l’enciclopedia, per radicarle in un altro habitat. A quel punto la fauna locale è seriamente a rischio e la lotta per la sopravvivenza si accende. In politica succedeva anche nella Prima Repubblica. Soprattutto alle Europee, perché la circoscrizione è infinita, si sa: si estende a perdita d’occhio e l’orizzonte è proporzionale. Ma la novità di oggi è che il ...