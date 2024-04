Ibrahimovic | il re del Milan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 aprile 2024) Se ancora non si fosse capito, ha provveduto Giorgio Furlani a chiarire in maniera plastica quanto sia unica e centrale la posizione di Zlatanneldel presente e del futuro. "Non fatemi domande di tecnica, quelle le dovete fare a Zlatan" è la risposta standard di colui che, organigramma alla mano, è pur sempre l'amministratore delegato del, la punta di un gruppo di lavoro ridisegnato da Gerry Cardinale nelle ore del licenziamento di Paolo Maldini con l'indicazione per tutti di riportare direttamente al dirigente più alto in grado. Cioè Furlani stesso. Un organigramma in cui Zlatan non compare visto che il suo rientro nel mondoista è avvenuto restando fuori dalle stanze di via Aldo Rossi, con un ruolo di senior advisor della proprietà RedBird. La realtà è differente ed è emersa nelle pieghe ...