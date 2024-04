I Subsonica apriranno il Rugby Sound Festival 2024 | appuntamento il 27 giugno

(Di martedì 16 aprile 2024) Legnano (Milano), 16 aprile- Il "" sarà aperto dal concerto deiil prossimo 27con la band che torna sul palco dell’Isola del Castello di Legnano con “La Bolla Tour”, che segue il tour nei palazzetti conclusosi sabato a Torino. Un graditissimo ritorno per lo storicodel milanese, che ha visto igià protagonisti di diverse edizioni, con i loro show ad alto tasso di adrenalina. Il 27diventa una serata imperdibile, che vedrà sul palco, prima della band torinese, anche il duo norvegese Röyksopp con il loro dj-set. Biglietti in vendita su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket. La nuova edizione del ...

