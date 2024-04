I segreti del tipografo | “Buona memoria | buona mano | estro e passione”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Grosseto, 16 aprile 2024 – Quei ‘tipi’ dai caratteri mobili, nascosti in una cassettiera ne hanno fatta di storia,soprattutto ne hanno scritta. Sono tipi non proprio leggeri, di piombo, unici perché ognuno di loro ha contribuito a creare delle composizioni. A metterli in ordine, allineandoli in senso inverso e formare parole, frasi da stampare è il compositore tipografico. Un viaggio temporale, dove oggi basta un click. Quei "tipi" hanno lasciato spazio al digitale ed è difficile trovarli, anche solo per assaporare ciò che ha scritto la storia. In via Tripoli c’è chi li custodisce. Nicolò Guccione è il titolare della Tipografia Etruria. Un luogo dove ogni centimetro racchiude un ricordo unico, tra stampe, libri rilegati e tantissimi altri oggetti, che non sono solo passati sotto le mani del tipo compositore Nico, ma soprattutto sotto la sua mente che li ha ideati prima di stamparli. ...