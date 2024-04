I quarant’anni di Technogym nella mostra ’Design to move’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Alla Milano Design Week,celebra i suoi 40 anni con laspecialetoche presenta 40Bench (prodotto iconico del marchio) uniche, interpretate da 40 designer e artisti da tutto il mondo. Laesplora la speciale e profonda relazione tra design e wellness, stile e funzionalità, aspetto emotivo e fisico, che rappresenta un elemento chiave dell’identità di, fin dalla sua nascita. Nerio Alessandri, a 22 anni, ha fondatonel garage di famiglia unendo la sua passione per la tecnologia e il design (Techno) con quella per l’esercizio fisico (Gym). Nel corso degli anni, il brand si è evoluto da azienda di attrezzature per il fitness a ecosistema completo per il wellness lifestyle e protagonista ...