I prossimi traguardi della Robur Rinnovo del mister | ore decisive

(Di martedì 16 aprile 2024) Trenta risultati utili consecutivi: tanti ne ha centrati il Siena durante la sua marcia vittoriosa. Nel soleggiato campo di Castiglion Fiorentino è arrivato, per la squadra di Magrini, il ventiduesimo successo stagionale: il primo tempo non è stato scoppiettante, ma nella ripresa i bianconeri sono saliti in cattedra dando sfoggio di una qualità e di una forza contro cui nulla ha potuto la Castiglionese. È finita 0-1, con Masini che ha firmato il suo sesto centro personale. Bianchi e compagni hanno dimostrato che, nonostante la promozione acquisita e i festeggiamenti di rito, non hanno proprio intenzione di mollare e di voler onorare maglia e campionato fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Tra le note positive di giornata anche l’esordio di Leonardi e Musaj, che Magrini ha voluto premiare prima che suonasse il gong, ormai vicinissimo. Mancano 180 minuti alla fine e la ...