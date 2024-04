I pareggi congelano classifica e quote: per la Champions De Rossi insegue Thiago Motta e si prepara allo scontro diretto - Un weekend di pareggi non smuove le acque nella zona Champions. Nessuna squadra ha trovato i tre punti, in attesa della Roma, che avrà una ventina di minuti di.calciomercato

IL COMMENTO - Branca: “Conte-Napoli, i contatti ci sono stati” - Marco Branca, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a "Radio Goal", in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: “Conte Ci sono stati contatti col Napoli, si aspetterà un pochino prima di affondar ...napolimagazine

SERIE A - I pareggi congelano classifica e quote: per la Champions De Rossi insegue Thiago Motta e si prepara allo scontro diretto - Un weekend di pareggi non smuove le acque nella zona Champions. Nessuna squadra ha trovato i tre punti, in attesa della Roma, che avrà una ventina di minuti da recuperare ad Udine partendo da 1-1. Più ...napolimagazine